Железнодорожная станция в Екатеринбурге была оцеплена из-за подозрительной коробки
6 апреля 2017, 13:15Транспорт
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Утром 6 апреля на станции Екатеринбург - Сортировочный была найдена подозрительная коробка.
Сюжеты: Екатеринбург
Предмет находился на железнодорожной насыпи. Станция незамедлительно была оцеплена спецслужбами.
Позже выяснилось, что предмет опасности не представляет. В найденной коробке было пусто.
К 12 часам дня оцепление сняли, и работа на станции вернулась в обычный режим, пишет издание E1.ru.
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