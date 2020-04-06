Под Нижним Тагилом за 5,2 миллиона рублей отремонтируют участок дороги

До начала выполнения строительно-монтажных работ подрядчик должен предоставить заказчику график производства работ на объекте. Также подрядчику необходимо разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, согласовать ее с заказчиком. Кроме того, необходимо установить дорожные знаки, ремонт автомобильной дороги осуществлять без закрытия движения, обеспечить уборку мусора с объекта.