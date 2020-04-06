Под Нижним Тагилом за 5,2 миллиона рублей отремонтируют участок дороги
Администрация Горноуральского городского округа объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта участка на Баранчинском тракте.
Стоимость контракта составляет 5,2 млн рублей. Подрядчик отремонтирует участок тракта от дороги «Екатеринбург — Серов» до границы Горноуральского городского округа. Победитель аукциона исправит профиль щебёночных оснований с добавлением нового материала.
До начала выполнения строительно-монтажных работ подрядчик должен предоставить заказчику график производства работ на объекте. Также подрядчику необходимо разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, согласовать ее с заказчиком. Кроме того, необходимо установить дорожные знаки, ремонт автомобильной дороги осуществлять без закрытия движения, обеспечить уборку мусора с объекта.
Электронный аукцион пройдет 15 апреля. По контракту окончание работ запланировано на 30 августа 2020 года.