УСМ задерживает начало реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

УСМ задерживает начало реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:48ТранспортЕвгения СафинаФото: 1mediainvest.ru
Реконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле должна была начаться 5 апреля. Однако в понедельник подрядчик не приступил к работам.

В понедельник 5 апреля подрядчик, нижнетагильская компания «Уралстроймонтаж», получила постановление на вырубку деревьев. К этим работам приступят с 7 апреля.

В ГИБДД в понедельник дали небольшие замечания к схемам с дорожными знаками, сейчас их устраняем. Затем МУП «Сигнал 3» приступит к выставлению временных знаков согласно схем движения,рассказал редакции TagilCity.ru руководитель ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Он пояснил, что по всему Нижнему Тагилу будут смонтированы 34 информационных плаката со схемами движения и два рекламных плаката, на которых будут указаны схемы объезда со ссылкой на приложение.

С 12 числа приступаем к строительству очистных сооружений на круговом движении улицы Серова. Непосредственно под мостом, тогда же подрядчики начнут перенос сетей электроснабжения и связи, пояснил Голященко.

Напомним, для движения транспорта мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируют перекрыть с 11 мая. До этого «Уралстроймонтаж» будет проводить работы без перекрытия путепровода. Однако в администрации города предупредили подрядчика, что не дадут закрыть движение 11 мая, если техника и все необходимое для работ будет не готово.

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