9 мая тагильские трамваи будут ходить по измененному маршруту
6 мая 2016, 13:30ТранспортТимофей Данилов
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В День Победы центральные улицы Нижнего Тагила будут закрыты. В связи с этим трамваи будут курсировать по другим маршрутам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Добавим, движение на центральных улицах возобновят после 5 часов вечера. Тогда тагильские трамваи начнут работу по стандартному расписанию и маршруту.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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