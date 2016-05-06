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Летом 2016 года планируют отремонтировать дороги Новой Кушвы, в поселках Северный и Старатель - на общую сумму 46,7 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летом 2016 года планируют отремонтировать дороги Новой Кушвы, в поселках Северный и Старатель - на общую сумму 46,7 млн рублей

6 мая 2016, 18:00ТранспортМарина
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