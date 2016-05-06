Летом 2016 года планируют отремонтировать дороги Новой Кушвы, в поселках Северный и Старатель - на общую сумму 46,7 млн рублей

20 июня дорожники планируют приступить к ремонту улицы Щорса в Северном поселке. Работы планируют закончить к 10 августа. На ремонт проезжей части запланировано потратить свыше 15 млн рублей.

А с 1 августа в Северном поселке начнут ремонтировать улицу 9 января. Закончат работы в середине сентября. На восстановление этой проезжей части будет затрачено 7,2 млн рублей.

С 1 июля начнется ремонт улиц Республиканская, Джамбула и Сульфатная на Новой Кушве. Работы продолжатся до 31 июля. На них будет затрачено около 16,4 млн рублей.

Кроме этого, запланирован ремонт улицы Крымская в поселке Старатель. К работам приступят 01 августа, закончат 30-го числа. На проезжую часть Крымской улицы будет потрачено чуть менее 8 миллионов рублей.

Помимо указанных улиц планируется отремонтировать ещё 16 дорожных покрытий, сообщает общественное движение «Тагил без ям». В целом на ремонт дорог будет потрачено чуть менее 243 млн. рублей.