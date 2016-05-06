В этом году в центре Нижнего Тагила на ремонт дорог планируется потратить 75,5 млн рублей, на улицах будут установлены гранитные бордюры (ФОТО)
6 мая 2016, 15:10ТранспортПавел Щербина
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В центре Нижнего Тагила дороги будет ремонтировать компания ООО «Дорстройсервис-НТ».
Сюжеты: Нижний Тагил
В центре города в 2016 году будут ремонтироваться следующие улицы:
- Ломоносова (с 1 июня по 20 июля 2016 года)
- Кулибина – на участке от ул. Фестивальная до Восточного шоссе (с 1 августа по 15 сентября 2016 года)
- Вязовская (с 1 сентября по 15 октября 2016 года)
- Учительская (с 1 сентября по 15 октября 2016 года)
Кроме того, будет продолжен ремонт улиц:
- Первомайская (с 1 июня по 20 июля 2016 года)
- Садовая - на участке от проспекта Ленина до улицы Кулибина (с 1 июня по 31 июля 2016 года).
Дороже всего, почти 30 миллионов рублей, будут стоить работы на ул. Садовая. Там и на ул. Первомайская будут устанавливаться гранитные бордюры, сообщает ОД «Тагил без ям».
Зелёным отмечены улицы, ремонт которых будет проходить в июне-июле, жёлтым – в августе-сентябре, красным – в сентябре-октябре.
TagilCity.ru напоминает о том, что без учёта гарантийных ремонтов, в этом году в Нижнем Тагиле будут отремонтированы 22 улицы. Это будет стоить 242,9 млн рублей.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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