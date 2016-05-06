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В Нижнем Тагиле на Тагилстрое на ремонт дорог будет затрачено 70 млн рублей: более половины средств будет направлено на ремонт ул. Балакинская (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле на Тагилстрое на ремонт дорог будет затрачено 70 млн рублей: более половины средств будет направлено на ремонт ул. Балакинская (ФОТО)

6 мая 2016, 16:40ТранспортПавел Щербина
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