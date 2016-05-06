В Нижнем Тагиле на Тагилстрое на ремонт дорог будет затрачено 70 млн рублей: более половины средств будет направлено на ремонт ул. Балакинская (ФОТО)

Ремонт Балакинской – самый дорогой ремонт предстоящего ремонтного сезона. На него будет затрачен 41,5 млн рублей. Работы на этой улице будут вестись с 20 июня по 30 сентября 2016 года.

Балакинская – не единственная улица на Тагилстрое и Руднике, которую будут ремонтировать в этом году. Ремонт дороги будет также проводиться на улицах:

Ульяновская на участке от ул. Перова до ул. Сланцевая (с 01.07.2016 по 01.08.2016)

Сланцевая на участке от улицы Ульяновская до улицы Павлова (с 01.08.2016 по 31.08.2016)

Черноморская (с 01.08.2016 по 31.08.2016)

Чернышевского на участке от ул.Гвардейская до ул.Черноморская (с 10.08.2016 по 30.09.2016).

Красным отмечена улица Балакинская. Жёлтым – улицы, ремонтировать которые будут с августа по сентябрь. Зелёным – улица Ульяновская, ремонт которой будет проходить в июле и закончится 1 августа.