В Нижнем Тагиле на Тагилстрое на ремонт дорог будет затрачено 70 млн рублей: более половины средств будет направлено на ремонт ул. Балакинская (ФОТО)
Улица Балакинская - дорога общего пользования местного значения. Она является основной транспортной артерией, связующей Рудник с Тагилстроем и центром Нижнего Тагила.
Ремонт Балакинской – самый дорогой ремонт предстоящего ремонтного сезона. На него будет затрачен 41,5 млн рублей. Работы на этой улице будут вестись с 20 июня по 30 сентября 2016 года.
Балакинская – не единственная улица на Тагилстрое и Руднике, которую будут ремонтировать в этом году. Ремонт дороги будет также проводиться на улицах:
- Ульяновская на участке от ул. Перова до ул. Сланцевая (с 01.07.2016 по 01.08.2016)
- Сланцевая на участке от улицы Ульяновская до улицы Павлова (с 01.08.2016 по 31.08.2016)
- Черноморская (с 01.08.2016 по 31.08.2016)
- Чернышевского на участке от ул.Гвардейская до ул.Черноморская (с 10.08.2016 по 30.09.2016).
Красным отмечена улица Балакинская. Жёлтым – улицы, ремонтировать которые будут с августа по сентябрь. Зелёным – улица Ульяновская, ремонт которой будет проходить в июле и закончится 1 августа.
TagilCity.ru напоминает о том, что всего в этом году на ремонт дорог Нижнего Тагила планируется потратить 242,9 млн рублей. Подрядчиком работ выступает компания «Дорстройсервис-НТ», сообщает ОД «Тагил без ям».
© Эрик Х., TagilCity.ru