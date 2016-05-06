В Нижнем Тагиле на Вые за 55 миллионов рублей отремонтируют дороги на пяти улицах (ФОТО)
В Нижнем Тагиле будет отремонтировано дорожное полотно на пяти улицах в микрорайоне Выя. Первые ремонты начнутся 1 июня. На них выделено порядка 55 миллионов рублей. Обязательства по ремонту взяла на себя организация «Дорстройсервис-НТ».
С 1 июня ремонт начнется на трех улицах. Это улица Кузнецкого, Выйская и Верхняя Черепанова. На ремонт последних двух улиц приходится чуть больше половины выделенных на Выю денег — на каждую из них будет потрачено по 16,7 миллионов рублей. Напомним, что в середине апреля неизвестные установили кресты в ямах на дороге на улице Верхняя Черепанова.
Две недели спустя, 15 июня, «Дорстройсервис-НТ» начнет приводить в порядок участок дороги на улице Черных. Этот участок хорошо знаком автомобилистам Нижнего Тагила, они неоднократно обсуждали его в интернете. Речь идет об отрезке дороги от улицы Фрунзе до улицы Красноармейская. На это отведено 6,8 миллионов рублей, сообщает ОД «Тагил без ям»
Ремонт дороги на последней улице — Липовом тракте — начнется 1 августа. Он обойдется в 7,7 миллионов рублей.
© TagilCity.ru