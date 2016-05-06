В Нижнем Тагиле на Вые за 55 миллионов рублей отремонтируют дороги на пяти улицах (ФОТО)

С 1 июня ремонт начнется на трех улицах. Это улица Кузнецкого, Выйская и Верхняя Черепанова. На ремонт последних двух улиц приходится чуть больше половины выделенных на Выю денег — на каждую из них будет потрачено по 16,7 миллионов рублей. Напомним, что в середине апреля неизвестные установили кресты в ямах на дороге на улице Верхняя Черепанова.