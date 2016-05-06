В Нижнем Тагиле в 2016 году с июня по октябрь на ремонт 22 улиц будет потрачено 242,9 млн рублей

Всего в этом ремонтном сезоне дорожники отремонтируют 22 улицы в разных районах Нижнего Тагила. Это улицы: Выйская, Кузнецкого, Верхняя Черепанова, Красноармейская, Республиканская, Джамбула, Сульфатная, Садовая, Ломоносова, Первомайская, Щорса, Ульяновская, Липовый тракт, Черноморская, Сланцевая, Балакинская, Фестивальная, 9 Января, Чернышевского, Крымская, Вязовская, Учительская.

Всего ремонтные работы обойдутся в 242 928 508,40 рублей. Самым дорогостоящим будет ремонт на ул. Балакинская. На него планируется затратить 41 с половиной миллион рублей.

Ремонтом дорог будет заниматься компания «Дорстройсервис-НТ».

В этот список [график ремонта автомобильных дорог города Нижний Тагил в 2016 году – прим. ред.] не входят ремонты в рамках текущего содержания уточнил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.