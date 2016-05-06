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В Нижнем Тагиле в 2016 году с июня по октябрь на ремонт 22 улиц будет потрачено 242,9 млн рублей
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В Нижнем Тагиле в 2016 году с июня по октябрь на ремонт 22 улиц будет потрачено 242,9 млн рублей

6 мая 2016, 12:55ТранспортПавел Щербина
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