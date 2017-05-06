Детские удерживающие устройства ФЭСТ снимают с продажи сетевые магазины Свердловской области (ВИДЕО)
6 мая 2017, 11:00Транспорт
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В Свердловской области крупные сетевые магазины начали снимать с продажи детские удерживающие устройства ФЭСТ.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, например, сеть «Ашан» отзывает с продажи ФЭСТы и просит покупателей вернуть обратно уже приобретенный товар за денежную компенсацию.
Как пояснили в «Ашане» порталу 66.ру, по результатам испытаний Росстандарта, при использовании ФЭСТов идет чрезмерная нагрузка на органы брюшной полости, а голова ребенка не фиксируется вообще.
Заметим, что сотрудники ГИБДД также подвергают устройство критике. Однако фирма-производитель ФЭСТов сообщает, что Верховным судом РФ их устройства признаны разрешенными к использованию.
Видео: videogazetychelnyltd
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