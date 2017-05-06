Детские удерживающие устройства ФЭСТ снимают с продажи сетевые магазины Свердловской области (ВИДЕО)

Так, например, сеть «Ашан» отзывает с продажи ФЭСТы и просит покупателей вернуть обратно уже приобретенный товар за денежную компенсацию.

Как пояснили в «Ашане» порталу 66.ру, по результатам испытаний Росстандарта, при использовании ФЭСТов идет чрезмерная нагрузка на органы брюшной полости, а голова ребенка не фиксируется вообще.

Заметим, что сотрудники ГИБДД также подвергают устройство критике. Однако фирма-производитель ФЭСТов сообщает, что Верховным судом РФ их устройства признаны разрешенными к использованию.

Видео: videogazetychelnyltd