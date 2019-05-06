Дополнительные автобусы пустят до тагильских кладбищ в Радоницу
Сегодня, 11:05ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В день поминовения усопших, 7 мая, в Нижнем Тагиле будут пущены дополнительные автобусы до кладбищ, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частности, дополнительные рейсы будут курсировать по маршруту № 1 «ТЦ «Райт» - Тагилстрой», с продлением до кладбища «Северное» в поселке Рудник, маршруту № 5 «Вокзал - Мемориал» и маршруту № 6 «Выя – Евстюниха».
До кладбища «Висимское» будет усилено движение маршрута № 3 «Вокзал – Аист», а также маршрута № 19 «Выя - Аист».
На Вагонке можно будет воспользоваться маршрутами № 57, № 9.
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