Дополнительные автобусы пустят до тагильских кладбищ в Радоницу

В частности, дополнительные рейсы будут курсировать по маршруту № 1 «ТЦ «Райт» - Тагилстрой», с продлением до кладбища «Северное» в поселке Рудник, маршруту № 5 «Вокзал - Мемориал» и маршруту № 6 «Выя – Евстюниха».