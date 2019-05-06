Мэрия Нижнего Тагила опубликовала маршруты движения транспорта 9 мая
9 мая, в связи с перекрытием улиц для проведения праздничного парада, движение транспорта будет осуществляться по объездным маршрутам, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
В центральной части города движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться по улицам Серова – Октябрьской революции - Циолковского.
На Вагонке транспорт будет курсировать по улицам Юности – Восточная – Ильича – Зари.
Уехать с Тагилстроя можно будет на трамвае по маршруту №4 «Конечная Тагилстрой - ВМЗ». Вагоны будут ходить по графику выходного дня. Также будет доступен маршрут «Красный Камень – Выя», до трамвайного кольца на улице Островского. С ГГМ вагоны будут ходить до кольца на улице Островского. С Вагонки на трамвае можно будет добраться до улицы Садовая.
После окончания торжественных мероприятий, посвященных 74-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, трамваи будут курсировать по прежним маршрутам по расписанию выходного дня.