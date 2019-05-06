Мэрия Нижнего Тагила опубликовала маршруты движения транспорта 9 мая

Уехать с Тагилстроя можно будет на трамвае по маршруту №4 «Конечная Тагилстрой - ВМЗ». Вагоны будут ходить по графику выходного дня. Также будет доступен маршрут «Красный Камень – Выя», до трамвайного кольца на улице Островского. С ГГМ вагоны будут ходить до кольца на улице Островского. С Вагонки на трамвае можно будет добраться до улицы Садовая.