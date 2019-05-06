Самолеты из Шереметьево прибыли в Кольцово с задержкой после возгорания SSJ
Прибытие нескольких авиарейсов из Шереметьево в Кольцово задержалось на несколько часов после ЧП с возгоранием самолета SSJ100 в московском аэропорту, сообщает интернет-издание ZNAK.
Самолеты компаний «Аэрофлот» и Pegas Fly, вылет которых был запланирован ночью 6 мая, прибыли в Кольцово с задержкой на четыре часа. Это связано с пожаром, произошедшем на борту SSJ100 в Москве. Например, рейс SU-1408 «Аэрофлота» должен был приземлиться в Екатеринбурга в 4:10, однако прибыл в столицу Урала только в 8:11. Также рейс SU-1436 задержался на четыре часа. Еще один рейс авиакомпании был отменен.
Рейс EO-173 Pegas Fly не мог вылететь из Москвы четыре часа, пассажиры ждали вылета на борту самолета. По их словам, в Шереметьево работала только одна взлетная полоса. Борт приземлился в столице Урала в 08:17, вместо запланированного времени 04:00.
Также сообщается, что недовольные горожане собрались у офиса «Аэрофлота» в Кольцово и требовали разъяснений.
Напомним, что 5 мая вечером в Шереметьево загорелся самолет SSJ100 кампании «Аэрофлот». По официальным данным, погиб 41 человек, 13 человек пострадали. Эвакуацию из горящего самолета затруднили сами пассажиры, которые пытались забрать ручную кладь. Следственный комитет России возбудил дело по статье 263 Уголовного Кодекса Российской Федерации.