Самолеты из Шереметьево прибыли в Кольцово с задержкой после возгорания SSJ

Самолеты компаний «Аэрофлот» и Pegas Fly, вылет которых был запланирован ночью 6 мая, прибыли в Кольцово с задержкой на четыре часа. Это связано с пожаром, произошедшем на борту SSJ100 в Москве. Например, рейс SU-1408 «Аэрофлота» должен был приземлиться в Екатеринбурга в 4:10, однако прибыл в столицу Урала только в 8:11. Также рейс SU-1436 задержался на четыре часа. Еще один рейс авиакомпании был отменен.

Рейс EO-173 Pegas Fly не мог вылететь из Москвы четыре часа, пассажиры ждали вылета на борту самолета. По их словам, в Шереметьево работала только одна взлетная полоса. Борт приземлился в столице Урала в 08:17, вместо запланированного времени 04:00.

Также сообщается, что недовольные горожане собрались у офиса «Аэрофлота» в Кольцово и требовали разъяснений.