В Екатеринбург будет летать прямой авиарейс из Воронежа

Прямые авиарейсы из Воронежа в Екатеринбург появятся 7 июня. Пассажиров будут доставлять самолетом Bombardier CRJ200.

Вылеты запланированы два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути - 2 часа 45 минут. В столицу Урала рейс будет прибывать в 05.15.