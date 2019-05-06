В Екатеринбург будет летать прямой авиарейс из Воронежа
Сегодня, 07:59ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Компания «РусЛайн» запускает прямые авиарейсы из Воронежа в Екатеринбург, сообщает «Комсомольская Правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Прямые авиарейсы из Воронежа в Екатеринбург появятся 7 июня. Пассажиров будут доставлять самолетом Bombardier CRJ200.
Вылеты запланированы два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути - 2 часа 45 минут. В столицу Урала рейс будет прибывать в 05.15.
Напомним, что с 3 июня из Кольцово начнет летать авиарейс Екатеринбург - Магадан.
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