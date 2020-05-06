В Нижнем Тагиле завершается ремонт дороги по улице Геологов в рамках нацпроекта БКАД
Завтра, 7 мая, специалисты «Тагилдорстрой» планируют завершить асфальтирование улицы Геологов в микрорайоне Нижняя Черемшанка, сообщает «Тагильский рабочий».
Ремонт дороги осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так как наступила ранняя весна, то это позволило приступить к ремонтным работам раньше обычного. Так, работы на улице Геологов начались в конце апреля, а в начале мая был выложен на брусчатку выравнивающий слой, а также начато асфальтирование.
Длина улицы составляет 1248 метров. Дорожное полотно было в плохом состоянии.
На улице Красных Зорь, которая также ремонтируется в рамках нацпроекта, осуществляется установка бордюрного камня, а на Свердлова «УБТ-Сервис» начал асфальтирование. На Черных «ТДС АэродромДорСтрой» также начал проводить работы.
В общей сложности за 2020 год в рамках нацпроекта БКАД планируется отремонтировать 22 объекта в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составляет 626,1 миллионов рублей