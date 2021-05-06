Дорогу на ж/д переезде на Балакинской в Нижнем Тагиле проверит прокуратура

В частности, на дороге присутствую ямы, выбоины и образовалась колея. Никита Чапурин написал в заявлении, что считает небезопасным движение транспортных средств на данном участке. Из-за состояние полотна, автомобили снижают скорость до 10 километров в час, что может помешать вовремя покинуть переезд при возникновении аварийной ситуации.