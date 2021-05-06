Дорогу на ж/д переезде на Балакинской в Нижнем Тагиле проверит прокуратура

Дорогу на ж/д переезде на Балакинской в Нижнем Тагиле проверит прокуратура
Дорогу на ж/д переезде на Балакинской в Нижнем Тагиле проверит прокуратура
Сегодня, 18:02ТранспортФото: ОД «Тагил без ям»
Состояние дорожного покрытия на железнодорожном переезде на улице Балакинская в Нижнем Тагиле проверит прокуратура.

В ведомство был направлен запрос о несоответствии требованиям ГОСТ состояния дорожного полотна в границах переезда. Обращение направил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

В частности, на дороге присутствую ямы, выбоины и образовалась колея. Никита Чапурин написал в заявлении, что считает небезопасным движение транспортных средств на данном участке. Из-за состояние полотна, автомобили снижают скорость до 10 километров в час, что может помешать вовремя покинуть переезд при возникновении аварийной ситуации.

Фото:ОД «Тагил без ям»

Обращение было принято прокуратурой. В случае выявления недостатков, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
дорогаТагилстройпереездБалакинскаяпрокурорская проверкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы