Дорогу на ж/д переезде на Балакинской в Нижнем Тагиле проверит прокуратура

В ведомство был направлен запрос о несоответствии требованиям ГОСТ состояния дорожного полотна в границах переезда. Обращение направил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
В частности, на дороге присутствую ямы, выбоины и образовалась колея. Никита Чапурин написал в заявлении, что считает небезопасным движение транспортных средств на данном участке. Из-за состояние полотна, автомобили снижают скорость до 10 километров в час, что может помешать вовремя покинуть переезд при возникновении аварийной ситуации.
Обращение было принято прокуратурой. В случае выявления недостатков, будут приняты меры прокурорского реагирования.