Изменился график трамваев в Нижнем Тагиле из-за репетиции парада

Изменения коснутся временного промежутка 6 мая от 17.30 до 21.00.
Маршрут № 12 направится от Пихтовых гор до микрорайона Приречный.
Изменятся маршруты № 2, 15 и 17. Они поедут через Выю и Красный Камень. Также будет перенаправлен маршрут № 3.
Рейсы по маршруту № 17, запланированные на 19.05 и 20.35 отправятся от «Уралвагонзавода» на ГГМ с задержкой в 10 минут, а рейсы на 17.58 и 19.27 выедут на 10-20 минут раньше назначенного времени.
Напомним, из-за репетиции парада 6 мая в Нижнем Тагиле будут перекрыты проспект Ленина (от улицы Первомайской до проспекта Мира) и улица Пархоменко (от улицы Горошникова до проспекта Ленина).