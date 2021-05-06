Стала известна точная дата закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Стала известна точная дата закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Стала известна точная дата закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:55ТранспортФото: Яндекс.Карты
12 мая в 9.00 мост на улице Циолковского будет полностью закрыт для движения транспорта.

Сейчас работники МУП «Сигнал-3» установили конструкции для схем объезда. Они находятся в разных районах города.

Все временные схемы будут вывешены ночью 11 мая. В 9 утра 12 мая мост закрываем для проезда полностью, рассказал редакции TagilCity.ru директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Места расположения схем объезда
Фото:TagilCity.ru

Напомним, работы без закрытия движения транспорта начались на путепроводе на улице Циолковского в Нижнем Тагиле 5 апреля. Ранее официальной датой закрытия моста было назначено 11 мая. Подрядчиком является ООО «Уралмстроймонтаж», сумма контракта составила 1,17 миллиарда рублей. 27 апреля мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал уже проделанную работу и пригрозил разорвать контракт, если ремонт будет продолжаться такими темпами.

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