Стала известна точная дата закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Напомним, работы без закрытия движения транспорта начались на путепроводе на улице Циолковского в Нижнем Тагиле 5 апреля. Ранее официальной датой закрытия моста было назначено 11 мая. Подрядчиком является ООО «Уралмстроймонтаж», сумма контракта составила 1,17 миллиарда рублей. 27 апреля мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал уже проделанную работу и пригрозил разорвать контракт, если ремонт будет продолжаться такими темпами.