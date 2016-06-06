Общественники Нижнего Тагила получили именные удостоверения: они смогут проверять работу дорожных служб (ФОТО)

Сейчас у каждого из 24 тагильчан есть сертификат, удостоверяющий, что он прошел обучение по программе «Общественный контролер прием выполненных работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Сертификаты активистам были выданы Торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила.

Также каждый из неравнодушных тагильчан получил удостоверение, согласно которому общественник может осуществлять контроль хода выполнения работ на дорогах Нижнего Тагила.

Это направлено не против кого-то, это сделано в помощь службам города, - заявил Сергей Носов на встрече с общественниками, подрядчиками и представителями администрации города. - Дороги - это наша общая головная и зубная боль одновременно.

На собрании от лица общественников кратко отчитался о проведенных в мае работах Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям». По данным общественника, активисты уже провели порядка 50 выездов на разные участки дорог Нижнего Тагила.

Активисты, обладая определенными знаниями, на каждом инспектируемом объекте ведут фото, видеофиксацию.

Мы выдадим контролерам специальный журналы, где они будут фиксировать нарушения во время дорожных ремонтов сообщил директор МУП «Специализированное управление строительства и ремонта дорог «Тагилспецдорремстрой» Руслан Пшизов.

В случае выявления нарушений, подрядные организации будут обязаны прекратить работы до устранения изъянов.

Мы уже практикуем подобную работу: на ул. Красногвардейская подрядчик вел фрезерования покрытия на недостаточной глубине - менее 40 мм. После замечания дорожные службы отфрезеровали дорогу уже так, как требует того производственный процесс рассказал Никита Чапурин.

Примечательно, что среди общественных контролеров есть и представитель городского портала TagilCity.ru: главный редактор Александра Постоногова также получила сертификат и удостоверение.