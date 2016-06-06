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Сегодня в Нижнем Тагиле фрезеруют улицы Выйская и Ульяновская, асфальтируют съезды и примыкания на ул. Кузнецкого
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Сегодня в Нижнем Тагиле фрезеруют улицы Выйская и Ульяновская, асфальтируют съезды и примыкания на ул. Кузнецкого

6 июня 2016, 15:45ТранспортМарина
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