Сегодня в Нижнем Тагиле фрезеруют улицы Выйская и Ульяновская, асфальтируют съезды и примыкания на ул. Кузнецкого

Работы на улицах Ульяновская и Кузнецкого ведет «Тагилдорстрой». Помимо асфальтирования на улице Кузнецкого подрядчик устраняет перекопы «Тагилэнерго».

На улице Кузнецкого мы делаем обочины, занимаемся примыканиями и пересечениями Кузнецкого. Вчера заасфальтировали парковку возле больницы на этой улице рассказал редакции TagilCity.ru Виктор Копанов, начальник участка МУП «Тагилдорстрой».

Виктор Копанов поделился планами на предстоящую неделю:

Ульяновскую вырежем, обочину подготовим. Во второй половине недели – в среду или в четверг – планируем приступить к её асфальтированию.

Фрезерованием улицы Выйская занимается «УБТ-Сервис». Ремонт дорожного полотна на улице Джамбула, которые осуществлял этот же подрядчик, остановлен, сообщает руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин на стене группы в социальной сети.

Жители Нижнего Тагила жалуются на то, что рабочие не убрали дорожный мусор на Джамбула, оставшийся после ремонта. Однако дорожные работы ещё не окончены. По этой причине тагильчанам следует дождаться их окончания - по завершении работ строительный мусор должен быть вывезен.

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