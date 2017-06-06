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Дорожный конфликт из-за 9-балльной пробки в Екатеринбурге попал на камеры очевидцев (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожный конфликт из-за 9-балльной пробки в Екатеринбурге попал на камеры очевидцев (ВИДЕО)

6 июня 2017, 09:35Транспорт
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