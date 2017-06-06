Дорожный конфликт из-за 9-балльной пробки в Екатеринбурге попал на камеры очевидцев (ВИДЕО)
6 июня 2017, 09:35Транспорт
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5 июня Екатеринбург в вечернее время встал в огромную пробку из-за перекрытия нескольких улиц по причине ремонта. У некоторых горожан сдали нервы. Так, очевидцам удалось записать на видео один из дорожных конфликтов.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, водитель «Ауди» набросился с кулаками на мужчину. В чем причина конфликта – неизвестно. Однако в этот момент город стоял в 9-балльной пробке.
Очевидцы сообщают, что потерпевший долго ходил между автомобилями и словно провоцировал автолюбителей на конфликт.
После получения нескольких ударов от водителя иномарки – потерпевший ретировался.
Видео: Е1
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