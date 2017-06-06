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Ограничение движения транспорта через ж/д переезд ожидается на ул. Перова в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограничение движения транспорта через ж/д переезд ожидается на ул. Перова в Нижнем Тагиле

6 июня 2017, 10:20Транспорт
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