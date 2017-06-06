Ограничение движения транспорта через ж/д переезд ожидается на ул. Перова в Нижнем Тагиле

В период с 21.00 часа 10 июня до 07.00 часов 11 июня 2017 года, а также с 21.00 часа 13 июня до 07.00 часов 14 июня будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 355 км ст. Сан-Донато.