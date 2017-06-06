«Тагильский трамвай» продолжает работу по восстановлению движения транспорта после урагана (ВИДЕО)

Игорь Темнов, директор НТ МУП «Тагильский трамвай», отчитался на совещании в администрации муниципалитета о том, как идут работы по восстановлению трамвайного движения в городе.

Так, движение трамваев по маршруту №3 восстановлено в кратчайшие сроки. В ближайшие дни запланированные ремонтно-восстановительные работы на трамвайных маршрутах продолжатся.

Мэр города обратил особое внимание на близость расположения деревьев к трамвайным рельсам. Для того, чтобы избежать падения деревьев на пути, что может в любой момент парализовать движение на маршруте, необходимо произвести определенные действия.

Сергей Носов, обращаясь к Темнову, сказал следующее:

Трамвайные пути должны быть защищены. Когда восстановится движение трамваев, необходимо начать работы по кронированию всех деревьев вдоль трамвайных путей. Это нужно сделать для того, чтобы они не падали и не рвали контактные сети, восстановление которых стоит очень дорого. Это должна сделать не служба городского хозяйства, а трамвайное управление.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

6 июня восстановлена работоспособность ветки на Тагилстрой, а 7 июня ожидается восстановление движения по ветке на ВМЗ.

Сейчас движение на Тагилстрой осуществляется по маршрутам № 4А «Тагилстрой - Приречный мкрн» и № 2 «Тагилстрой - пр. Ленина - ул. Островского». С 7 июня ожидается запуск маршрутов №4 и №9.

Работы по ликвидации последствий урагана на последнем оставшемся участке по Восточному и Северному шоссе будут продолжаться ориентировочно до конца этой недели. Это касается маршрутов №№ 6, 8, 11, 12, 17.