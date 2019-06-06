В Свердловской области дорожники отчитались о ремонте трасс

Происходит капитальный ремонт шести километров трассы Серов — Сосьва — Гари. На подъезде к Сосьве рабочие делают основание из щебня, оборудуют откосы. Продолжается ремонт Серовского тракта на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы, а на участках, которые находятся в районе Нижней Туры, Верхотурья и Кушвы, устроен выравнивающий слой. Следом идёт реконструкция обхода Верхней Пышмы, где уже убраны колеи.

Продолжается, начатый в мае, ремонт Московского тракта в Екатеринбурге: рабочие разбираются с канавами для водоотведения и тротуарами. На подъезде к Ново-Свердловской нефтебазе частично выложен слой асфальтобетона, также дорожники убирают колеи на Полевском тракте и дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Всего в этом году планируется отремонтировать 186 километров дорог Свердловской области, 124 из них относятся к Екатеринбургу и его пригородам.