На железнодорожном переезде по ул. Балакинская в Нижнем Тагиле будет установлено резиновое покрытие

По информации сообщества «Тагил без ям», на ж/д переездах будет установлено резиновое покрытие. Его привезли сегодня утром.

Движение на Балакинской перекрыли в 9 утра. Информация о приостановке автотранспортного движения и о работах на железнодорожном переезде размещена на информационных стендах вблизи ремонтного участка.

Напомним, движение из города по улице Балакинская в сторону Тагилстроя было открыто в субботу, после того как было проведено фрезерование дороги.