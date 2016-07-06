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На железнодорожном переезде по ул. Балакинская в Нижнем Тагиле будет установлено резиновое покрытие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На железнодорожном переезде по ул. Балакинская в Нижнем Тагиле будет установлено резиновое покрытие

6 июля 2016, 12:10ТранспортМарина
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