На железнодорожном переезде по ул. Балакинская в Нижнем Тагиле будет установлено резиновое покрытие
6 июля 2016, 12:10ТранспортМарина
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На улице Балакинская ведется запланированный ремонт железнодорожного переезда. Работы на участке от ул. Индустриальной до ул. Металлургов, планируется закончить к 17 часам по местному времени.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации сообщества «Тагил без ям», на ж/д переездах будет установлено резиновое покрытие. Его привезли сегодня утром.
Движение на Балакинской перекрыли в 9 утра. Информация о приостановке автотранспортного движения и о работах на железнодорожном переезде размещена на информационных стендах вблизи ремонтного участка.
Напомним, движение из города по улице Балакинская в сторону Тагилстроя было открыто в субботу, после того как было проведено фрезерование дороги.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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