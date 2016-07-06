Рейсовый автобус из Екатеринбурга попал в ДТП на дорогах Каменск-Уральского (ФОТО)
6 июля 2016, 08:00Транспорт
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В Каменск-Уральском 5 июля произошло ДТП, участником которого стал автобус, следовавший по маршруту из города Каменск-Уральский в Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейсовый автобус не поделил дорогу с ВАЗ-2112. Об этом сообщили очевидцы.
Авария запомнилась водителям Каменск-Уральского тем, что надолго парализовала движение. Примерно с 20:00 вплоть до 22:00 автомобилисты испытывали трудности в проезде перекрестка Малышева-Восточная – транспорт ехал со скоростью 10 км/ч.
Сообщается, что информации о пострадавших нет.
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