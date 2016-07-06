Рейсовый автобус из Екатеринбурга попал в ДТП на дорогах Каменск-Уральского (ФОТО)

Рейсовый автобус не поделил дорогу с ВАЗ-2112. Об этом сообщили очевидцы.

Авария запомнилась водителям Каменск-Уральского тем, что надолго парализовала движение. Примерно с 20:00 вплоть до 22:00 автомобилисты испытывали трудности в проезде перекрестка Малышева-Восточная – транспорт ехал со скоростью 10 км/ч.

Сообщается, что информации о пострадавших нет.