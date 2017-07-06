Шесть новых внедорожников были направлены на охрану Свердловской области от браконьеров

Ключи новым владельцам накануне передал врио губернатора Евгений Куйвашев во время визита в Богданович, передает УралИнформБюро .

Известно, что внедорожники будут использовать для охраны природных территорий от браконьеров. Прежние машины 1997 годов выпуска не справляются с прохождением сложных участков, рассказали охотоведы.