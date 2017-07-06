Шесть новых внедорожников были направлены на охрану Свердловской области от браконьеров
6 июля 2017, 08:00Транспорт
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Шесть новых внедорожников УАЗ «Хантер» появились во владении у Департамента по охране животного мира. Транспорт был приобретен на средства областного бюджета.
Ключи новым владельцам накануне передал врио губернатора Евгений Куйвашев во время визита в Богданович, передает УралИнформБюро.
Известно, что внедорожники будут использовать для охраны природных территорий от браконьеров. Прежние машины 1997 годов выпуска не справляются с прохождением сложных участков, рассказали охотоведы.
УАЗы отправятся в Ачитский, Туринский, Красноуфимский, Нижнесергинский и Богдановичский районы.
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