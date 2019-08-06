СвЖД запустит «Ласточку» между Екатеринбургом и Серовом

Поезд Екатеринбург — Серов будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Из столицы Урала отправление «Ласточки» запланировано в 17:25, прибытие в Серов — в 23:05.

С 12 августа по субботам и понедельникам начнет ходить поезд Серов — Екатеринбург. Отправление из Серова запланировано в 03:15, прибытие в Екатеринбург — в 09:25.