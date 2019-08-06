СвЖД запустит «Ласточку» между Екатеринбургом и Серовом
Сегодня, 13:04ТранспортФото: пресс-служба СвЖД
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С 11 августа электропоезд «Ласточка» Екатеринбург — Серов будет ходить два раза в неделю, сообщает пресс-служба СвЖД.
Сюжеты: Екатеринбург
Поезд Екатеринбург — Серов будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Из столицы Урала отправление «Ласточки» запланировано в 17:25, прибытие в Серов — в 23:05.
С 12 августа по субботам и понедельникам начнет ходить поезд Серов — Екатеринбург. Отправление из Серова запланировано в 03:15, прибытие в Екатеринбург — в 09:25.
Стоимость билета будет составлять 528 рублей, а для школьников и студентов — 254 рубля.
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