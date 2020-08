Организация уличного освещения на мостах и автомобильных развязках

Обязательным элементом инфраструктуры населенного пункта и территории вне населенных пунктов является наружное освещение. Особенно важно организовать правильное освещение на мостах и автомобильных развязках.

Соблюдение правил проектирования гарантирует безопасность всех участников дорожного движения в темное время суток. Поэтому необходимо знать нормы освещения на мостах и автомобильных развязках для правильного проектирования сложных участков дороги. Основные требования Правильно организованное освещение развязок и мостов – залог безопасности всех участников дорожного движения. Это дает возможность водителю ориентироваться по указателям, дорожным знакам и разметке. Качественное освещение особенно важно в зимнее время года, когда продолжительность светлого времени суток небольшая, а также для участков с высокой проходимостью, что минимизировать риск дорожного-транспортного происшествия. Освещение путепроводов, эстакад, дорожных развязок и мостов подбирается индивидуально в зависимости от типа показателя проходимости участка, особенностей ландшафта, наличия поблизости других источников искусственного освещения. Основные правила организации освещения мостов и транспортных развязок: освещение не должно иметь ослепительное действие, затененные участки или световые эффекты, затрудняющие видимость и движение;

при выборе осветительного оборудования учитывается тип используемых опор освещения;

необходимо учитывать высоту транспортных сооружений, к примеру, для многоуровневых развязок используются высокие опоры, для обычных – фонарные столбы;

осветительное оборудование должно соответствовать архитектурному образу среды, которая окружает развязку, поэтому охранное освещение мостов и развязок должно подбираться не только из функциональных, но и декоративных соображений. Согласно нормам и требованиям к организации освещения развязок и мостов применяются те же ГОСТы, что и для обычных дорог. Требования к установке осветительного оборудования Светильники для освещения мостов и дорожных развязок устанавливаются на столбах освещения, которые соединены воздушной линией электропередачи. Если требуются обслуживать освещение с телескопической вышки, то они должны быть размещены выше проводов воздушной линии или на уровне нижних проводов. Вне зависимости от размещения расстояние от осветительного прибора по линии электропередач должно быть минимум 60 см. При обслуживании осветительного оборудование другим способом их установка осуществляется ниже воздушной линии. Однако расстояния от осветительного оборудования до провода должно составлять как минимум 20 см по вертикали и 40 см по горизонтали. Если светильники крепятся к тросам, необходимо исключить их раскачивается под воздействием сильного ветра. Особенности размещения опор освещение на мостах и дорожных развязках Опоры освещения должны располагаться на определенном расстоянии от фактической границы дороги. Данное расстояние зависит от разных факторов: При отсутствии бордюра. Если на участке дорожной развязки отсутствие бортовой камень, расстояния до опоры должно составлять минимум 1,75 метра. Интенсивное транспортное движение. При интенсивном движении на магистральных улицах расстояние до опоры должно составлять как минимум 1 метр. Отсутствие грузового транспорта и автобусов. Опора может быть расположена на расстоянии 0,3 метра от дороги. Дорожная развязка или закругление улиц. Установка допускается на расстоянии 1,5 метра. Мосты и эстакады. Опоры освещения на мостах через реку и транспортных эстакадах следует располагать в стальных станинах или на фланцах, которые крепятся к несущим элементам конструкции. Крепление опор освещения на мостах и дорожных развязках должно обеспечивать надежную ориентацию всех участников дорожного движения, а также образовывать линию, которая указывает направление дороги. Таким образом, осветительное оборудование должно быть расположено максимально близко к дорожному покрытию, но так, чтобы не создавать препятствий дорожному движению. Высота установки осветительного оборудования Чтобы обеспечить качественное освещение пешеходного моста, развязки или моста через реку, высота установки осветительного оборудования должна составлять как минимум 6,5 метров. Для освещения транспортных развязок этот показатель должен составлять как минимум 10 метров, но не более 20 метров. Если мосты и эстакады выполнены из негорючих материалов, осветительное оборудование может быть размещено на высоте от 90 до 130 см над проезжей частью. Однако все элементы осветительного оборудования должны быть защищены от несанкционированного доступа. На правах рекламы.

