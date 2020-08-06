Организация уличного освещения на мостах и автомобильных развязках

Основные требования

Правильно организованное освещение развязок и мостов – залог безопасности всех участников дорожного движения. Это дает возможность водителю ориентироваться по указателям, дорожным знакам и разметке. Качественное освещение особенно важно в зимнее время года, когда продолжительность светлого времени суток небольшая, а также для участков с высокой проходимостью, что минимизировать риск дорожного-транспортного происшествия.