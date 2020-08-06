В Нижнем Тагиле Владислав Пинаев проехал по городу на новом трамвае
Сегодня мэр Владислав Пинаев, гендиректор АО «Уралвагонзавод» Александр Потапов и гендиректор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров совершили первую поездку на трамвае новой модели 71-415, сообщила пресс-служба администрации города.
Трамвай прибыл в Тагил еще в начале недели. До сегодняшнего дня велась подготовка к эксплуатации. Новый вагон имеет особенность — низкий пол, что будет удобно для людей с ограниченными возможностями.
Новый трамвай практически бесшумный, на 60% более энергоэффективный, чем другие модели, которые сейчас присутствую в трамвайном парке города,сообщил Дмитрий Семизоров.
Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что новые вагоны, которые будут поставляться в город от «Уралтрансмаша», будут под постоянным контролем организации. Для этого будут выделены все необходимые ресурсы.
Очень удобный низкопольный салон, современный интерьер, плавный разгон и торможение, энергоэффективность. Трамвай великолепный, будем обновлять пути и контактную сеть. Это неотъемлемая часть комплексного подхода к развитию электротранспорта,написал на своей странице в Instagram Владислав Пинаев.
До конца года город планирует приобрести еще три подобных вагона.