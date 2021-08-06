12 самолетов не могли вылететь и приземлиться в Кольцово из-за грозы

Сотни пассажиров ожидают посадки на свои рейсы в аэропорту «Кольцово» более 10 часов. Из-за грозы не могут отправиться по маршруту следования 12 самолетов.

Более 500 человек не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» из-за грозы, накрывшей город минувшей ночью. По словам пассажиров задержанных рейсов, которые провели в ожидании на посадку более 10 часов, им так и не предоставили горячее питание, сообщает Е1. Согласно информации на табло, в общей сложности задержано 10 рейсов на вылет из «Кольцово» и 2 — на прилет. В настоящее время все задержанные рейсы вылетели в пункты назначения. Вылет рейса в Анталью ожидается в 12:30 местного времени. 527 пассажиров рейса размещены в гостинице, рассказали в пресс-службе воздушного порта Екатеринбурга. Однако, по словам самих пассажиров, ни размещения в гостиницу, ни питания им так не было предоставлено. По данному факту уральцы намерены обратиться в прокуратуру. Напомним, по факту вынужденной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга, которую ранним утром 3 августа совершил борт авиакомпании NORD WIIND, в транспортной прокуратуре проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. После аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter