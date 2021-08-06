89 светофоров обесточила гроза в Екатеринбурге

89 светофоров обесточила гроза в Екатеринбурге
89 светофоров обесточила гроза в Екатеринбурге
Сегодня, 11:04ТранспортФото: 1MI
89 светофоров перестали работать после грозы в ночь на 6 августа, утром водители встали в пробки на обесточенных перекрестках.

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия грозы, после которой улицы и дворы города ушли под воду. Помимо того, что несколько районов столицы Урала остались без электричества, было обесточено 89 светофоров. К 8.00 46 из них были восстановлены.

Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб, сообщили Е1 в администрации Екатеринбурга.

Там пояснили, что рассчитывают восстановить работу всех светофоров в течение дня. Также специалисты Водоканала прочищают стоки на затопленных участках.

Отключение электричества после грозы ликвидируют 35 бригад — более 100 человек. Часть потребителей запитаны по резервным схемам.

Напомним, во время грозы 6 августа в здании полиции на улице Народной Воли произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание в счетчике на третьем этаже, пострадавших нет.

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Екатеринбург
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