89 светофоров обесточила гроза в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия грозы, после которой улицы и дворы города ушли под воду. Помимо того, что несколько районов столицы Урала остались без электричества, было обесточено 89 светофоров. К 8.00 46 из них были восстановлены.
Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб, сообщили Е1 в администрации Екатеринбурга.
Там пояснили, что рассчитывают восстановить работу всех светофоров в течение дня. Также специалисты Водоканала прочищают стоки на затопленных участках.
Отключение электричества после грозы ликвидируют 35 бригад — более 100 человек. Часть потребителей запитаны по резервным схемам.
Напомним, во время грозы 6 августа в здании полиции на улице Народной Воли произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание в счетчике на третьем этаже, пострадавших нет.