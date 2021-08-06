Две полосы движения на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле снова закрыты

Ранее, в связи с началом строительства моста через Тагильский пруд, уже было ограничено движение по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле. В начале июля 2021 года движение на этом участке дороги было восстановлено, для проезда можно было использовать все четыре полосы.
Сейчас для проезда вновь доступны только по одной полосе для движения. На дороге установлен знак «Объезд» и выставлены ограждения, перекрывающие часть дороги.
Напомним, в начале июля текущего года рядом с поворотом на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе были убраны ограждения, которые перекрывали часть дороги для проведения ремонтных работ.