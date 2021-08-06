Две полосы движения на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле снова закрыты

Две полосы движения на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле снова закрыты
Две полосы движения на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле снова закрыты
Вчера, 23:03ТранспортФото: TagilCity.ru
Вновь по Свердловскому шоссе для движения автомобилей открыты по одной полосе для движения, вместо четырех. На участке строительства моста через Тагильский пруд стоят ограждения и установлен знак «Объезд».

Ранее, в связи с началом строительства моста через Тагильский пруд, уже было ограничено движение по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле. В начале июля 2021 года движение на этом участке дороги было восстановлено, для проезда можно было использовать все четыре полосы.

Фото:tagilcity.ru

Сейчас для проезда вновь доступны только по одной полосе для движения. На дороге установлен знак «Объезд» и выставлены ограждения, перекрывающие часть дороги.

Напомним, в начале июля текущего года рядом с поворотом на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе были убраны ограждения, которые перекрывали часть дороги для проведения ремонтных работ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дорогадвижениеСвердловское шосседорожное движениеполосаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы