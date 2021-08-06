Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле

По словам Евгения Куйвашева, быстро адаптировать дороги в современных условиях с учетом интересов велосипедистов не получается. Тем не менее, при проектировании новых объектов дорожной инфраструктуры уже стараются и вносят в проекты велодорожки. В качестве примера губернатор Свердловской области привел дорогу от ТЦ «Лента» к новому мосту в Нижнем Тагиле, где будет оборудована велосипедная дорожка. Так же в парке на Пихтовых горах будет выделена зона для велосипедистов.