Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле
Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:56ТранспортФото: 1МI
Интересы велосипедистов будут учтены при проектировании в городе дорожной инфраструктуры, заверил тагильчан Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопросы жителей Нижнего Тагила в социальных сетях, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал дефицит велодорожек для любителей велосипедной езды.

Сегодня характерна проблема инфраструктуры для велосипедов, самокатов, гироскутеров практически во всех крупных городах. В последние годы эти виды транспорта получили бурное развитие, а при строительстве дорог в прошлом это не было предусмотрено и учтено,пояснил тагильчанам Евгений Куйвашев.

По словам Евгения Куйвашева, быстро адаптировать дороги в современных условиях с учетом интересов велосипедистов не получается. Тем не менее, при проектировании новых объектов дорожной инфраструктуры уже стараются и вносят в проекты велодорожки. В качестве примера губернатор Свердловской области привел дорогу от ТЦ «Лента» к новому мосту в Нижнем Тагиле, где будет оборудована велосипедная дорожка. Так же в парке на Пихтовых горах будет выделена зона для велосипедистов.

Евгений Куйвашев отметил, что на государственном уровне сейчас разрабатываются изменения в правилах дорожного движения для самокатов и моноколес. В изменениях предусмотрено, что владельцам мощных электросамокатов будет запрещено передвигаться по тротуарам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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