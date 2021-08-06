Мэрия Нижнего Тагила не планирует поднимать вопрос о росте цен на проезд в транспорте

Накануне, 5 августа, мэр Владислав Пинаев в эфире «Экорадио» сообщил, что на следующей неделе планируется поднять вопрос о повышении платы за проезд.
Однако в результате информация была опровергнута. В мэрии заявили, что такие вопросы должна решать Региональная энергетическая комиссия. Поэтому в ближайшем будущем этот вопрос обсуждать не планируется, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в социальных сетях тагильчане регулярно жалуются на длительное ожидание автобусов, а в вечернее время — их отсутствие. Почему так происходит и кто виноват разбиралось TagilCity.ru.