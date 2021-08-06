Мэрия Нижнего Тагила не планирует поднимать вопрос о росте цен на проезд в транспорте

Мэрия Нижнего Тагила не планирует поднимать вопрос о росте цен на проезд в транспорте
Мэрия Нижнего Тагила не планирует поднимать вопрос о росте цен на проезд в транспорте
Сегодня, 20:35ТранспортФото: 1MI
Вопрос о том, чтобы повысить оплату за проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила городская администрация пока не планирует.

Накануне, 5 августа, мэр Владислав Пинаев в эфире «Экорадио» сообщил, что на следующей неделе планируется поднять вопрос о повышении платы за проезд.

Однако в результате информация была опровергнута. В мэрии заявили, что такие вопросы должна решать Региональная энергетическая комиссия. Поэтому в ближайшем будущем этот вопрос обсуждать не планируется, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в социальных сетях тагильчане регулярно жалуются на длительное ожидание автобусов, а в вечернее время — их отсутствие. Почему так происходит и кто виноват разбиралось TagilCity.ru.

Сюжеты:
Нижний Тагил
транспортавтобусобщественный транспортНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы