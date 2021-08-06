Не хватает водителей. Почему тагильчанам приходится часами дожидаться автобусов?

Перед официальным визитом в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил тагильчанам рассказать о городских проблемах. Почти каждый третий комментарий на странице главы региона в Instagram касался работы общественного транспорта. Если коротко — жителей волнуют долгое ожидание, нехватка автобусов и состояние транспорта.
О проблемах работы общественного транспорта высказался в эфире «Экорадио» и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он назвал ситуацию с городскими автобусами «непростой». И одна из причин этому — нехватка кадров.
Я нисколько не оправдываю перевозчиков, учитывая те контрактные отношения, которые между нами существуют. Мы требуем с них выполнения обязательств, и можно, конечно, требовать бесконечно, но нужно понимать, в какой ситуации они находятся. Поэтому ищем выходы из этой истории. Разбираться будем в каждом случае отдельно. Эту ситуацию я держу на личном контроле,рассказал Владислав Пинаев.
Нехватку водителей подтверждают и сами перевозчики. Как рассказал TagilCity.ru руководитель транспортной компании «Союз-НТ» Александр Петров, категория D специфическая и желающих обучаться на нее мало. Кроме того, работа водителя автобуса требует высокой ответственности, постоянного общения с пассажирами, концентрации на дорогах.
Многие не выдерживают психологической нагрузки, бросают ключи на стол и уходят в грузоперевозки. Автобусы простаивают из-за этого,сообщил Петров.
Кроме того, по его словам, еще одна проблема перевозчиков — это низкий тариф. Если раньше в сравнении с тарифами по стране он был средним, то сейчас он в этом списке находится внизу. При этом регулярно поднимаются цены на топливо, запчасти, содержание гаражей.
Здесь ситуация неоднозначная. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед городом, так как перевозка жителей — это социально значимое направление. Но повышение тарифа последний раз было два года назад. При этом тогда мы смогли обосновать повышение до 26 рублей, но нам разрешили повысить только до 21 рубля,рассказал редакции Александр Петров.
В ближайшем будущем Нижний Тагил все же ждет повышение оплаты за проезд в автобусах. Об этом ранее рассказывал Владислав Пинаев. На следующей неделе перевозчики совместно с представителями администрации города обсудят новую стоимость проезда.
Отработаем с экономическим управлением предложения, которые поступили по увеличению тарифа, как и что обосновывать. Будем взаимодействовать с Региональной энергетической комиссией и параллельно надо возвращать автобусы на маршруты,сообщил глава города в эфире «Экорадио».
По его словам, тариф вырастет не больше, чем на два рубля.
Еще, по мнению главы города, сокращение количества водителей произошло из-за коронавируса, а точнее из-за пассажиров, которые не хотят надевать маски.
Замкнутый круг, понимаете? Все говорят, что не ходят маршрутки, но одновременно все ездят без масок, передавая друг другу вирус, и тем самым уменьшая количество работающих на маршрутах водителей,считает Владислав Пинаев.
Ранее тагильчане жаловались в соцсетях на несоблюдение расписания водителями автобусов, из-за чего пассажирам приходилось ждать транспорт по 30-40 минут, а на остановках образовались очереди.
Особенно 55 маршрут. Постоянно ездят вне расписания, а ведь люди опаздывают на работу. В любой день можно просто минут 30-40 прождать транспорт с учетом того, что остановки совсем не приспособлены для этого,пишет тагильчанка.
Также жители города сообщают о сложностях с городским транспортом в вечернее время:
Транспортная проблема в городе стоит остро, в каждом районе и утром, и вечером. Хотелось бы добираться на работу вовремя, не задерживаться, не переживать за то, что не сможешь уехать обратно. Транспорт должен ходить до 23 часов, а сложно уехать уже в 20 часов. Эта проблема и в центре, ну по нему дойти можно, и между районами, которые соединены промышленной зоной.
Кроме того, пассажиры недовольны давкой в автобусах, которые также случаются из-за длительного ожидания:
Мы должны стоять ждать по 30 минут, а иногда целый час. И из-за это на 50-й маршрут, вся эта «километровая» очередь спешит попасть. Вы представляете какая давка происходит, страшно смотреть. Люди друг другу на голову готовы сесть, чтобы домой попасть, а у нас как бы «ковид».