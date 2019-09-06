Правительство утвердило порядок оформления ДТП со смартфона

Первый способ — фиксация ДТП через приложение, которое станет доступно уже с 1 ноября. Второй — при помощи данных со специального устройства, фиксирующего удары автомобиля и направляющего данные через ГЛОНАСС страховой организации.

Сообщается, что технические устройства должны соответствовать ГОСТу, быть оснащены GSM-модемом, антенной, акселерометром. В течение 10 минут с момента мелкого ДТП автовладелец должен нажать «экстренную кнопку», и данные отправятся страховому агенту.