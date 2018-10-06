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Бензовоз полный топлива улетел в кювет на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Benazz

Бензовоз полный топлива улетел в кювет на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург

Сегодня, 16:01Транспорт
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