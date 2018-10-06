Бензовоз полный топлива улетел в кювет на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург

В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили факт аварии. На 292 км автодороги Нижний Тагил-Екатеринбург водитель автомобиля Volvo с прицепом-канистрой, полной топлива, не справился с управлением и съехал в кювет по направлению движения. По информации из ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ перекрывали движение по автодороге, чтобы вытащить автомашину. Вследствие чего автолюбителям пришлось разворачиваться и двигаться по дороге с односторонним движением в обратном направлении.

Видео Видео: е1.ru

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и представители федеральной сети АЗС. Автомобиль с цистерной был облит пеной для предотвращения взрыва.