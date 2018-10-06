Бензовоз полный топлива улетел в кювет на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 октября около 01:00 на 292 км Серовского тракта с дороги улетел бензовоз с полной цистерной топлива.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили факт аварии. На 292 км автодороги Нижний Тагил-Екатеринбург водитель автомобиля Volvo с прицепом-канистрой, полной топлива, не справился с управлением и съехал в кювет по направлению движения. По информации из ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.
Сотрудники ГАИ перекрывали движение по автодороге, чтобы вытащить автомашину. Вследствие чего автолюбителям пришлось разворачиваться и двигаться по дороге с односторонним движением в обратном направлении.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и представители федеральной сети АЗС. Автомобиль с цистерной был облит пеной для предотвращения взрыва.
Volvo был поднят на дорогу и отбуксирован на ближайшую стоянку, информирует Е1.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей