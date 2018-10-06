Осмотр отремонтированных участков трех дорог прошел в Нижнем Тагиле

4 октября в Нижнем Тагиле прошел осмотр отремонтированных участков дорог на улицах Береговая-Краснокаменская, Ермака и Высокогорская.
Ранее при проверке улиц Береговая-Краснокаменская и Ермака был выявлен ряд замечаний. Комиссией было выдано предписание об устранении дефектов.
В результате второй проверки комиссия выявила, что не все замечания были устранены. Так, на улице Ермака необходимо пролить битумом продольный шов, устранить небольшие дефекты дорожного полотна на заезде во дворы и заделать одну вырубку. На улице Береговой-Краснокаменской осталось заделать три вырубки, поправить обочины и доделать два съезда, один из которых в контракт по ремонту не вошел.
Подрядчик пообещал, что все недочеты будут устранены к 8 октября.
На улице Высокогорской единственным недочетом стали застои воды на дороге, которые подрядная организация также обещала устранить, сообщает ОД «Тагил без ям».