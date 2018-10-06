Осмотр отремонтированных участков трех дорог прошел в Нижнем Тагиле

В результате второй проверки комиссия выявила, что не все замечания были устранены. Так, на улице Ермака необходимо пролить битумом продольный шов, устранить небольшие дефекты дорожного полотна на заезде во дворы и заделать одну вырубку. На улице Береговой-Краснокаменской осталось заделать три вырубки, поправить обочины и доделать два съезда, один из которых в контракт по ремонту не вошел.