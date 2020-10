В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге были возобновлены десять рейсов. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.

В частности, нескольким авиакомпаниям разрешено возобновить перелеты в Азербайджан, Великобританию, Беларусь, Грецию, Египет, Казахстан и Узбекистан. Напомним, из-за пандемии коронавируса авиасообщение в России было прекращено. Первыми начали восстанавливать перелеты внутри страны. Однако сейчас постепенно восстанавливается международное авиасообщение.

