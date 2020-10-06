В России планируют ввести новый штраф для автовладельцев

Мера правильная. Плохо, когда жители паркуют автомобиль на газоне и заставляют машинами наши города. Но у вопроса две стороны. Меру то пропишут, а как штрафовать? Нет чёткого определения термину «газон». Это что такое? Везде где растет трава? Или там где есть земля, но трава могла бы теоретически расти это тоже газон? прокомментировал возможные изменения главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков