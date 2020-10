В России планируют ввести новый штраф для автовладельцев

В КоАП РФ планируется добавить штраф за парковку на газоне. Ранее эта мера устанавливалась на региональном уровне, пишут «Новые известия».

Штраф может составить от 1,5 до трех тысяч рублей. Изменения могут коснуться статьи 16.9 (Нарушения требований в области благоустройства территории). Мера правильная. Плохо, когда жители паркуют автомобиль на газоне и заставляют машинами наши города. Но у вопроса две стороны. Меру то пропишут, а как штрафовать? Нет чёткого определения термину «газон». Это что такое? Везде где растет трава? Или там где есть земля, но трава могла бы теоретически расти это тоже газон? прокомментировал возможные изменения главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков По мнению эксперта, пока территории каждого города не будут чётко разграничены на места где можно парковаться, а где нельзя, возникнут постоянные недопонимания и неправильные трактовки. Кроме парковки на газонах, в рамках данной статьи штраф могут ввести за мойку авто в неположенном месте и за плохую уборку дворов и подъездов. Напомним, в начале сентября в Свердловской области был выписан первый штраф за непредоставление данных о COVID-статусе. Вернувшуюся из Турции женщину обязали заплатить 15 тысяч рублей. На Урале назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

