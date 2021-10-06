Инспектора ГИБДД «разводили» водителя «на встречку» на Серовском тракте

Инспектора ГИБДД «разводили» водителя «на встречку» на Серовском тракте
Инспектора ГИБДД «разводили» водителя «на встречку» на Серовском тракте
Сегодня, 16:37ТранспортФото: 1МI
Сотрудники ГИБДД составили на уральца протокол о пересечении сплошной разметки при обгоне на трассе «Нижний Тагил — Серов». Суд первой инстанции постановил лишить водителя водительских прав, но мужчина подал протест в апелляционный суд.

Дорожный эпизод случился зимой 2020-го года на Серовском тракте в районе Кушвы, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов Online» «ВКонтакте».

Водитель был остановлен экипажем ДПС за якобы пересечение сплошной линии разметки при обгоне. Сотрудники ГИБДД предъявили водителю видеозапись «нарушения», сделанную с возвышения на трассе в километре от места остановки. Но отказались по просьбе уральца доехать до предполагаемого места нарушения и зафиксировать там наличие сплошной.

Мировой суд вынес решение о лишении мужчины водительского удостоверения, но уралец обратился за помощью к юристам. Специалисты составили схему места предполагаемого нарушения и предоставили апелляционному суду спутниковый снимок местности. На нем четко видна прерывистая разметка.

Вторым аргументом защиты стали панорамные снимки с места предполагаемого нарушения в виртуальном режиме. И здесь было видно, что сплошная разметка отсутствует. На второй суд сотрудники ГИБДД, составившие протокол о нарушении, не явились.

Суд принял все доводы защиты, сейчас готовиться текст судебного решения. Юристы уверены, что апелляционное разбирательство закончится в пользу водителя.

Напомним, летом текущего года жители Нижнего Тагила стали массово жаловаться на автоподставы, в которых фигурировали автомобили, из-за которых автовладельцы были вынуждены нарушать ПДД. И тут же, как по волшебству, рядом появлялись инспектора ГИБДД и составляли протоколы на тех уральцев, у кого не было авторегистратора.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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