Инспектора ГИБДД «разводили» водителя «на встречку» на Серовском тракте

Сотрудники ГИБДД составили на уральца протокол о пересечении сплошной разметки при обгоне на трассе «Нижний Тагил — Серов». Суд первой инстанции постановил лишить водителя водительских прав, но мужчина подал протест в апелляционный суд.

Дорожный эпизод случился зимой 2020-го года на Серовском тракте в районе Кушвы, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов Online» «ВКонтакте». Водитель был остановлен экипажем ДПС за якобы пересечение сплошной линии разметки при обгоне. Сотрудники ГИБДД предъявили водителю видеозапись «нарушения», сделанную с возвышения на трассе в километре от места остановки. Но отказались по просьбе уральца доехать до предполагаемого места нарушения и зафиксировать там наличие сплошной. Мировой суд вынес решение о лишении мужчины водительского удостоверения, но уралец обратился за помощью к юристам. Специалисты составили схему места предполагаемого нарушения и предоставили апелляционному суду спутниковый снимок местности. На нем четко видна прерывистая разметка. Вторым аргументом защиты стали панорамные снимки с места предполагаемого нарушения в виртуальном режиме. И здесь было видно, что сплошная разметка отсутствует. На второй суд сотрудники ГИБДД, составившие протокол о нарушении, не явились. Суд принял все доводы защиты, сейчас готовиться текст судебного решения. Юристы уверены, что апелляционное разбирательство закончится в пользу водителя. Напомним, летом текущего года жители Нижнего Тагила стали массово жаловаться на автоподставы, в которых фигурировали автомобили, из-за которых автовладельцы были вынуждены нарушать ПДД. И тут же, как по волшебству, рядом появлялись инспектора ГИБДД и составляли протоколы на тех уральцев, у кого не было авторегистратора. Тагильчане пожаловались на автоподставы при сотрудниках ГИБДД

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