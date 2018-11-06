4 нарушения за 4 часа: сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле провели рейд «Стоп контроль»

Четыре группы, 20 патрульных автомобилей и 58 сотрудников подразделений ГИБДД приняли участие в четырёхчасовом рейде «Стоп контроль» в Нижнем Тагиле в ночь со 2 на 3 ноября.

В результате проверки были выявлены два водителя, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и двое управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. Четыре автомобиля были направлены на специализированные стоянки, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.