4 нарушения за 4 часа: сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле провели рейд «Стоп контроль»
Сегодня, 17:07ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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С 21:00 2 ноября по 01:00 3 ноября сотрудники ГАИ Нижнего Тагила в рамках рейда «Стоп контроль» выявили двух водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования и ещё двое не имели водительского удостоверения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Четыре группы, 20 патрульных автомобилей и 58 сотрудников подразделений ГИБДД приняли участие в четырёхчасовом рейде «Стоп контроль» в Нижнем Тагиле в ночь со 2 на 3 ноября.
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В результате проверки были выявлены два водителя, отказавшихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и двое управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. Четыре автомобиля были направлены на специализированные стоянки, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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