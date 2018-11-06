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4 нарушения за 4 часа: сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле провели рейд «Стоп контроль»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 нарушения за 4 часа: сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле провели рейд «Стоп контроль»

Сегодня, 17:07ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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