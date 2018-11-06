Количество техники по уборке снега увеличено на дорогах Нижнего Тагила
Количество снегоуборочной техники на дорогах Нижнего Тагила увеличено до 27 единиц.
В ночь с 5 на 6 ноября уборкой снега на тагильских дорогах занималось большее количество техники – 27 единиц. Это связано с увеличением количества осадков.
За ночь дорожные службы – ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» – расчислили проезжую часть на улицах Тагилстроя, ГГМ, Вагонки, Красного Камня, Вые и поселка Старатель.
Уборка тротуаров и пешеходных дорожек от снега произведена более, чем на 50 улицах города. Также расчистка дорог происходит и в дневное время. На Западном, Северном, Южном подъездах к Нижнему Тагилу рассыпается противогололедная смесь.
Уборочная техника работает на автомобильных дорогах по направлению к горе Белой, поселку Уралец, Руш, Черноисточинск, селу Верхняя Ослянка. Убираются от снега транспортные развязки: Восточное шоссе – Юности, Восточное шоссе – Северное шоссе, Фестивальная – Кулибина, Фестивальная – Садоводов, Алтайская – Боровая, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.