Количество техники по уборке снега увеличено на дорогах Нижнего Тагила

В ночь с 5 на 6 ноября уборкой снега на тагильских дорогах занималось большее количество техники – 27 единиц. Это связано с увеличением количества осадков.

За ночь дорожные службы – ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» – расчислили проезжую часть на улицах Тагилстроя, ГГМ, Вагонки, Красного Камня, Вые и поселка Старатель.

Уборка тротуаров и пешеходных дорожек от снега произведена более, чем на 50 улицах города. Также расчистка дорог происходит и в дневное время. На Западном, Северном, Южном подъездах к Нижнему Тагилу рассыпается противогололедная смесь.