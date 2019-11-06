ГИБДД Нижнего Тагила за один день выявила 19 нарушений при перевозке детей

Кроме того, выявлен один факт управления машиной в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое автомобилистов были не пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, с начала этого года на территории Нижнего Тагила произошло 38 ДТП с участием несовершеннолетних, в 16 случаях дети являлись пассажирами авто. Трое детей погибли в ДТП на пригородных трассах Нижнего Тагила.