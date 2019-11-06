ГИБДД Нижнего Тагила за один день выявила 19 нарушений при перевозке детей
Сегодня, 11:55ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 2 ноября сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Внимание-каникулы!». За один день выявлены 19 автомобилистов, перевозивших детей с нарушением правил перевозки, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, выявлен один факт управления машиной в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое автомобилистов были не пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, с начала этого года на территории Нижнего Тагила произошло 38 ДТП с участием несовершеннолетних, в 16 случаях дети являлись пассажирами авто. Трое детей погибли в ДТП на пригородных трассах Нижнего Тагила.
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