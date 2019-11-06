Партия «Родина» в Свердловской области проверит нестационарные камеры на дорогах

Проверка связана с многочисленными обращениями автомобилистов. Жителям Свердловской области предложено направлять на электронный адрес партии письма с указанием координат, где наиболее часто работают «треноги».

Чтобы эксперты смогли определить соответствие требований ГОСТ к специальным техническим средствам, работающим в автоматическом режиме и имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением,сообщает председатель регионального отделения партии Валерий Хвостов.