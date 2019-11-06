Партия «Родина» в Свердловской области проверит нестационарные камеры на дорогах
Сегодня, 10:34ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Региональное отделение партии «Родина» в Свердловской области в ноябре намерено провести мониторинг нестационарных камер фотовидеофиксации на дорогах.
Проверка связана с многочисленными обращениями автомобилистов. Жителям Свердловской области предложено направлять на электронный адрес партии письма с указанием координат, где наиболее часто работают «треноги».
Чтобы эксперты смогли определить соответствие требований ГОСТ к специальным техническим средствам, работающим в автоматическом режиме и имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением,сообщает председатель регионального отделения партии Валерий Хвостов.
Напомним, в Нижнем Тагиле в октябре автомобилисты объявили «войну» нестационарным постам фиксации нарушений ПДД. Автолюбители паркуют машины рядом с «треногами» и открывают капот, таким образом закрывая обзор.
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