7 и 8 декабря рейды ГИБДД по поимке пьяных водителей пройдут в Свердловской области
Сегодня, 20:14ТранспортФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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Госавтоинспекция Свердловской области проведет массовый рейд по поимке пьяных водителей.
Сотрудники ГИБДД проверят проезжающие авто с целью определения водителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Дежурить органы дорожного правопорядка будут на всех маршрутах выездов из городов и пригородных районов. В рейде будет задействовано максимальное число экипажей ДПС.
Пресс-служба ГИБДД по области информирует, что сообщить о нетрезвых водителях или о несоблюдении ПДД можно по круглосуточным телефонам: 8(343) 269-77-00, 269-77-01.
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