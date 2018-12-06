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7 и 8 декабря рейды ГИБДД по поимке пьяных водителей пройдут в Свердловской области
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 и 8 декабря рейды ГИБДД по поимке пьяных водителей пройдут в Свердловской области

Сегодня, 20:14ТранспортФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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