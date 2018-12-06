7 и 8 декабря рейды ГИБДД по поимке пьяных водителей пройдут в Свердловской области

Сотрудники ГИБДД проверят проезжающие авто с целью определения водителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Дежурить органы дорожного правопорядка будут на всех маршрутах выездов из городов и пригородных районов. В рейде будет задействовано максимальное число экипажей ДПС.