Свердловские водители стали получать меньше «пьяных штрафов»

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В 2018 году число водителей, оштрафованных за вождение в состоянии алкогольного опьянения, снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Всего «пьяные штрафы» принесли казне 110 млн рублей.
Судебные приставы в 2018 году получили на 1 тыс. меньше исполнительных листов о взыскании штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По первой статье приставы получили 6 тыс. 620 постановлений, а в рамках второй – 2 тыс. 331 исполнительный лист. Общая сумма выписанных штрафов составила 268 млн. рублей, из них в бюджет государства поступило 110 млн, сообщает «Областная газета».
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