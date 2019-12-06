Тагильская ГИБДД предупреждает о неблагоприятной ситуации на дорогах из-за погоды
Сегодня, 09:27ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле ГИБДД предупреждает водителей о неблагоприятной обстановке на дорогах из-за ухудшения погодных условий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Неопытных автомобилистов просят воздержаться от поездок. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также горожанам рекомендуют отказаться от дальних поездок или воспользоваться железнодорожным транспортном.
Напомним, на 6 декабря в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за метели с порывами ветра до 23 метров в секунду.
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