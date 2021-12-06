Штраф за проезд на «зеленый» получил водитель из Екатеринбурга

Штраф за проезд на зеленый сигнал светофора получил екатеринбуржец. Ночью 23 сентября он проехал перекресток улиц Бебеля и Пехотинцев и через некоторое время в приложении появился штраф на 5 тысяч рублей.

На приложенных фото видно, что в момент проезда сигнал на светофоре был зеленым. В ГИБДД, по словам мужчины, разводят руками. Ему заявили, что это ошибка, но штраф по-прежнему числится, пишет Е1. Водитель негодует, так как в штрафе говорится о наличии постановления, которое, по его мнению, должен кто-то вынести. Однако ему объяснили, что штраф получен автоматически. Для оспаривания теперь мужчине нужно обратиться с жалобой в ГИБДД, пояснил автоэксперт Дмитрий Ларионов. Однако, если нарушение было в сентябре, то срок обжалования истек. Если официально копия автомобилисту не приходила, говорит эксперт, то он может указать, что узнал о штрафе только через Госуслуги.

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