Штраф за проезд на «зеленый» получил водитель из Екатеринбурга

Штраф за проезд на «зеленый» получил водитель из Екатеринбурга
Штраф за проезд на «зеленый» получил водитель из Екатеринбурга
Сегодня, 10:33ТранспортФото: 1MI
Штраф за проезд на зеленый сигнал светофора получил екатеринбуржец. Ночью 23 сентября он проехал перекресток улиц Бебеля и Пехотинцев и через некоторое время в приложении появился штраф на 5 тысяч рублей.

На приложенных фото видно, что в момент проезда сигнал на светофоре был зеленым. В ГИБДД, по словам мужчины, разводят руками. Ему заявили, что это ошибка, но штраф по-прежнему числится, пишет Е1.

Водитель негодует, так как в штрафе говорится о наличии постановления, которое, по его мнению, должен кто-то вынести. Однако ему объяснили, что штраф получен автоматически.

Для оспаривания теперь мужчине нужно обратиться с жалобой в ГИБДД, пояснил автоэксперт Дмитрий Ларионов. Однако, если нарушение было в сентябре, то срок обжалования истек. Если официально копия автомобилисту не приходила, говорит эксперт, то он может указать, что узнал о штрафе только через Госуслуги.

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Екатеринбург
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