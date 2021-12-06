Штраф за проезд на «зеленый» получил водитель из Екатеринбурга

На приложенных фото видно, что в момент проезда сигнал на светофоре был зеленым. В ГИБДД, по словам мужчины, разводят руками. Ему заявили, что это ошибка, но штраф по-прежнему числится, пишет Е1.
Водитель негодует, так как в штрафе говорится о наличии постановления, которое, по его мнению, должен кто-то вынести. Однако ему объяснили, что штраф получен автоматически.
Для оспаривания теперь мужчине нужно обратиться с жалобой в ГИБДД, пояснил автоэксперт Дмитрий Ларионов. Однако, если нарушение было в сентябре, то срок обжалования истек. Если официально копия автомобилисту не приходила, говорит эксперт, то он может указать, что узнал о штрафе только через Госуслуги.